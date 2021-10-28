Це неможливо, але спробуємо, – мер Львова про повністю вакцинований персонал і відвідувачів
28 жовтня 2021 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
З суботи, 30 жовтня, Львівщина переходить у червону зону. Період з новими обмеженнями та правилами буде непростим.
Тому що уряд пропонує "лайтовий" варіант. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив очільник Львова Андрій Садовий.
Зверніть увагу Львівська область переходить у червону зону
Медсистема Львова впорається
За його словами, згідно із обмеженнями, кафе і ресторани можуть працювати, якщо 100% всі вакциновані двома дозами і відвідувачі також мають щеплення або ПЛР-тести.
На мою думку, це фактично неможливо, але спробуємо,
– наголосив Садовий.
Він пояснив, що з погляду медичної системи міста, поки Львів може впоратись. Наразі завантаженість в місті 53%.
Ми заздалегідь закупили кисневі станції для базових лікарень і самостійно продукуємо кисень. Завод працює, але в будь-яку секунду можуть виникнути нюанси, адже заводи в нашій країні є не нові.
Садовий прокоментував карантинні обмеження у Львові: дивіться відео
Нові обмеження у Львові: важливе
- Львівська область переходить у червону карантинну зону вже 30 жовтня.
- Відтак забороняють роботу ресторанів, спортивних клубів, ринків, торгових центрів та низки інших закладів.
- Окрім цього, не дозволяють проводити масові заходи.
- Відзначимо, що обмеження можна обійти, якщо 100% персоналу та відвідувачів є вакцинованими.