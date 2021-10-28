Це неможливо, але спробуємо, – мер Львова про повністю вакцинований персонал і відвідувачів

З суботи, 30 жовтня, Львівщина переходить у червону зону. Період з новими обмеженнями та правилами буде непростим.

Тому що уряд пропонує "лайтовий" варіант. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив очільник Львова Андрій Садовий.

Зверніть увагу Львівська область переходить у червону зону

Медсистема Львова впорається

За його словами, згідно із обмеженнями, кафе і ресторани можуть працювати, якщо 100% всі вакциновані двома дозами і відвідувачі також мають щеплення або ПЛР-тести.

На мою думку, це фактично неможливо, але спробуємо,

– наголосив Садовий.

Він пояснив, що з погляду медичної системи міста, поки Львів може впоратись. Наразі завантаженість в місті 53%.

Ми заздалегідь закупили кисневі станції для базових лікарень і самостійно продукуємо кисень. Завод працює, але в будь-яку секунду можуть виникнути нюанси, адже заводи в нашій країні є не нові. Андрій Садовий Мер Львова

Садовий прокоментував карантинні обмеження у Львові: дивіться відео

Нові обмеження у Львові: важливе

Львівська область переходить у червону карантинну зону вже 30 жовтня.

Відтак забороняють роботу ресторанів, спортивних клубів, ринків, торгових центрів та низки інших закладів.

Окрім цього, не дозволяють проводити масові заходи.

Відзначимо, що обмеження можна обійти, якщо 100% персоналу та відвідувачів є вакцинованими.



Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу