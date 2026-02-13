У Львові під час тривоги людей не пустили в укриття школи: у ЛМР відреагували на ситуацію

У Львові під час повітряної тривоги людей не пустили до укриття в одній зі шкіл. Працівники навчального закладу пояснили це тим, що сховище призначене лише для учнів.

Інцидент прокоментували для 24 Каналу у Львівській міській раді.

Що відомо про ситуацію?

У мікрорайоні Левандівка у Львові під час повітряної тривоги людей не пустили до укриття школи №67, заявивши, що воно призначене лише для учнів.

Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах: на ньому видно близько десяти осіб, які стоять перед зачиненими дверима навчального закладу.

В укриття львівської школи не пустили людей. Дивіться відео: Telegram-канал "Львівич"

Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк зазначив, що під час навчального процесу укриття насамперед призначені для безпеки учнів та працівників школи. Це визначено урядовими рекомендаціями та нормативами, адже саме заклад освіти несе пряму відповідальність за життя і здоров’я дітей та вчителів.

Під час уроків в укриттях одночасно перебувають сотні дітей, тому школа має забезпечити організований і контрольований процес евакуації та перебування. У цей час школа не може повною мірою перевіряти та контролювати сторонніх осіб, а отже несе додаткові ризики для безпеки дітей,

– сказав Закалюк.

Він також зауважив, що останнім часом частішають тривожні випадки поблизу шкіл – інциденти зі стріляниною, а також ситуації, коли на територію приносили предмети, схожі на вибухонебезпечні.

За словами посадовця, у таких умовах доступ до укриття під час навчання має бути максимально контрольованим. Безпека дітей тут безумовний пріоритет. У позаурочний час, увечері та вночі, шкільні укриття працюють для всіх мешканців.

Чи мають право не пускати людей до укриття школи?