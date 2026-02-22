Унаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці

Посеред ночі у центрі Львова пролунали вибухи. Після прибуття правоохоронців на місце гучно було знову. Внаслідок інцидентів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Що у поліції кажуть про вибухи?

За даними поліції, на жаль, після вибухів у Львові стало відомо про загиблих та поранених правоохоронців. Згідно з оприлюдненою інформацією, гучно було після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.

На місці працюють усі профільні служби. Деталі згодом,

– ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що причину вибуху встановлюють, повітряну тривогу у регіоні не оголошували. Точної інформації стосовно кількості жертв та поранених внаслідок вибуху наразі ані поліція, ані місцева влада не вказують.

Вочевидь усі деталі стосовно цього інциденту оприлюднять згодом.

До слова, зауважимо, що Росія підняла в повітря щонайменше один літак Ту-160, але невідомо, чи це бойовий виліт. Повідомляли про перебазування 3 літаків Ту-95МС та 1 Ту-160, тож цієї ночі варто бути обережними.