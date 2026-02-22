Деталі зібрав 24 Канал. Закликаємо пройти в укриття, якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога!

Де зараз літаки Ту?

Моніторингові спільноти інформують, що злетів один літак Ту-160. Ймовірно, з аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області Росії.

Раніше, о 19:38, монітори відмітили комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії.

Вдень 21 лютого монітори повідомляли про перебазування трьох бортів Ту-95МС у західний регіон Росії і перебазування одного борту Ту-160 теж у західний регіон Росії. Якщо Ту-95МС з аеродрому "Українка" в Амурській області перелетіли на Оленью, то Ту-160 – з Українки на Енгельс.

Що ж до ракет із "тушок", то писали, що Ту-22МЗ можуть пустити крилаті ракети Х-22/32.

Влада попереджала про атаку