На тлі переговорів у Женеві Москва може спробувати подати тимчасове припинення атак як "жест доброї волі", одночасно готуючи нову ескалацію. Про це повідомляє ISW.

Що відомо про російську стратегію?

Російський диктатор Володимир Путін може використати домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі як інструмент військової тактики.

За оцінкою аналітиків Інститут вивчення війни, Кремль здатен представити дотримання мораторію як "велику поступку", паралельно готуючи новий руйнівний удар по Україні найближчим часом.

Експерти нагадують, що Росія вже застосовувала подібну схему: спершу оголошувала паузу в атаках, а потім використовувала цей час для накопичення ракет і дронів, щоб завдати нових масованих ударів.

За даними ISW, Росія вже використовувала подібну тактику у 2025 році та на початку 2026-го. Тоді Кремль декларував готовність до миру, але паралельно готував нові атаки.

Так, наприкінці січня Москва нібито пообіцяла не бити по українській енергетиці, однак уже за кілька днів завдала масованих ударів по енергооб’єктах у різних регіонах. Унаслідок обстрілів тисячі українців залишилися без тепла під час сильних морозів.

Аналітики вважають, що Кремль використовує "перемир’я" як інформаційну та військову операцію:

створює ілюзію готовності до компромісу;

намагається вплинути на позицію Заходу;

виграє час для підготовки нових ударів;

використовує паузу для накопичення ракет і безпілотників.

В ISW попереджають, що Росія може повторити вже знайому схему – оголосити часткове обмеження ударів, щоб згодом завдати нового масштабного удару по енергетичній інфраструктурі України.

На думку аналітиків, подібна тактика є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на виснаження української енергосистеми, тиск на цивільне населення та спробу вплинути на перебіг переговорів.

Переговори у Женеві та ризик маніпуляцій