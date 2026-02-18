На фоне переговоров в Женеве Москва может попытаться подать временное прекращение атак как "жест доброй воли", одновременно готовя новую эскалацию. Об этом сообщает ISW.

Что известно о российской стратегии?

Российский диктатор Владимир Путин может использовать договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре как инструмент военной тактики.

По оценке аналитиков Институт изучения войны, Кремль способен представить соблюдение моратория как "большую уступку", параллельно готовя новый разрушительный удар по Украине в ближайшее время.

Эксперты напоминают, что Россия уже применяла подобную схему: сперва объявляла паузу в атаках, а затем использовала это время для накопления ракет и дронов, чтобы нанести новые массированные удары.

По данным ISW, Россия уже использовала подобную тактику в 2025 году и в начале 2026-го. Тогда Кремль декларировал готовность к миру, но параллельно готовил новые атаки.

Так, в конце января Москва якобы пообещала не бить по украинской энергетике, однако уже через несколько дней нанесла массированные удары по энергообъектам в разных регионах. В результате обстрелов тысячи украинцев остались без тепла во время сильных морозов.

Аналитики считают, что Кремль использует "перемирие" как информационную и военную операцию:

создает иллюзию готовности к компромиссу;

пытается повлиять на позицию Запада;

выигрывает время для подготовки новых ударов;

использует паузу для накопления ракет и беспилотников.

В ISW предупреждают, что Россия может повторить уже знакомую схему – объявить частичное ограничение ударов, чтобы впоследствии нанести новый масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

По мнению аналитиков, подобная тактика является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на истощение украинской энергосистемы, давление на гражданское население и попытку повлиять на ход переговоров.

Переговоры в Женеве и риск манипуляций