ВАЗ вилетів на зустрічну: у нищівній ДТП на Львівщині травмувались 4 людини, серед них – діти

10:48

На трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська 8 вересня трапилась нищівна ДТП – ВАЗ вилетів на зустрічну і зіштовхнувся з Mercedes Sprinter. Від удару мікроавтобус перекинувся на бік. Внаслідок аварії постраждали 4 людини, серед яких – 2 дітей.