Вбивство Парубія: обвинувачений сказав, чи хоче він до Росії

У вівторок, 24 березня, у Львові мало пройти підготовче засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Засідання перенесли на 1 квітня через відсутність однієї судді, але сам обвинувачений встиг дати декілька коментарів.

Зокрема, його запитали, чи хоче він до Росії, передає Суспільне.

Що сказав Сцельніков у суді?

Обвинувачений Михайло Сцельніков поспілкувався із журналістами перед початком засідання.

На питання, чи хоче він, щоб його обміняли в Росію, чоловік не відповів прямо і намагався змінити тему.

Я подивлюся як буде,

– лише сказав він.

Підозрюваний також заявив про зникнення 200 доларів під час обшуку. За його словами, спочатку було зафіксовано 1 600 доларів, але у матеріалах справи зазначено вже 1 400.

Він планує подати заяву до ДБР та Генпрокурора щодо зникнення коштів та речових доказів.

"Мене цікавить, хто вкрав. Сьогодні вкрали 200 доларів, завтра вкрадуть пістолет, а після завтра скажуть, що я не стріляв. Ні, я стріляв", – сказав Сцельніков.

Окрім того, він заявив, що не пробачить владі за те, що не пустили його на похорон сина.

Нагадаємо, що йдеться про Михайла-Віктора Сцельнікова ("Лемберґа"), тіло якого повернули у Львів наприкінці лютого. За кілька днів пройшов похорон. Воїн вважався безвісти зниклим з травня 2023 року.

