Вбивство Парубія: обвинувачений сказав, чи хоче він до Росії
- Засідання у справі про вбивство Андрія Парубія перенесли на 1 квітня.
- Журналісти поцікавилися у підозрюваного, чи не проти він, аби його обміняли у Росію.
У вівторок, 24 березня, у Львові мало пройти підготовче засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Засідання перенесли на 1 квітня через відсутність однієї судді, але сам обвинувачений встиг дати декілька коментарів.
Зокрема, його запитали, чи хоче він до Росії, передає Суспільне.
Дивіться також Вбивство Парубія: СБУ завершила розслідування, кілеру загрожує довічне
Що сказав Сцельніков у суді?
Обвинувачений Михайло Сцельніков поспілкувався із журналістами перед початком засідання.
На питання, чи хоче він, щоб його обміняли в Росію, чоловік не відповів прямо і намагався змінити тему.
Я подивлюся як буде,
– лише сказав він.
Підозрюваний також заявив про зникнення 200 доларів під час обшуку. За його словами, спочатку було зафіксовано 1 600 доларів, але у матеріалах справи зазначено вже 1 400.
Він планує подати заяву до ДБР та Генпрокурора щодо зникнення коштів та речових доказів.
"Мене цікавить, хто вкрав. Сьогодні вкрали 200 доларів, завтра вкрадуть пістолет, а після завтра скажуть, що я не стріляв. Ні, я стріляв", – сказав Сцельніков.
Окрім того, він заявив, що не пробачить владі за те, що не пустили його на похорон сина.
Нагадаємо, що йдеться про Михайла-Віктора Сцельнікова ("Лемберґа"), тіло якого повернули у Львів наприкінці лютого. За кілька днів пройшов похорон. Воїн вважався безвісти зниклим з травня 2023 року.
Деталі справи про вбивство Парубія
Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 у Львові біля будинку, де він проживав. Вбивця замаскувався під кур'єра та прицільно вистрелив 8 разів. Політик помер на місці.
53-річного фігуранта зі Львова Михайла Сцельнікова затримали у вересні 2025 року на Хмельниччині. Він намагався знищити докази та планував нелегально покинути Україну. Ще у 2024 його завербували російські спецслужби – вийшли під час пошуків у телеграм-каналах інформації про його сина-військового.
Під час одного із судових засідань Сцельніков зізнався у вбивстві та заявив, що це була його "особиста помста українській владі". Він також натякнув, що жертвою міг стати й експрезидент Петро Порошенко.