В частности, его спросили, хочет ли он в Россию, передает Суспильное.
Что сказал Сцельников в суде?
Обвиняемый Михаил Сцельников пообщался с журналистами перед началом заседания.
На вопрос, хочет ли он, чтобы его обменяли в Россию, мужчина не ответил прямо и пытался сменить тему.
Я посмотрю как будет,
– только сказал он.
Подозреваемый также заявил об исчезновении 200 долларов во время обыска. По его словам, сначала было зафиксировано 1 600 долларов, но в материалах дела указано уже 1 400.
Он планирует подать заявление в ГБР и Генпрокурору об исчезновении средств и вещественных доказательств.
"Меня интересует, кто украл. Сегодня украли 200 долларов, завтра украдут пистолет, а после завтра скажут, что я не стрелял. Нет, я стрелял", – сказал Сцельников.
Кроме того, он заявил, что не простит власти за то, что не пустили его на похороны сына.
Напомним, что речь идет о Михаиле-Викторе Сцельникова ("Лемберга"), тело которого вернули во Львов в конце февраля. Через несколько дней прошли похороны. Воин считался без вести пропавшим с мая 2023 года.
Детали дела об убийстве Парубия
Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове возле дома, где он проживал. Убийца замаскировался под курьера и прицельно выстрелил 8 раз. Политик скончался на месте.
53-летнего фигуранта из Львова Михаила Сцельникова задержали в сентябре 2025 года в Хмельницкой области. Он пытался уничтожить доказательства и планировал нелегально покинуть Украину. Еще в 2024 его завербовали российские спецслужбы – вышли во время поисков в телеграмм-каналах информации о его сыне-военном.
Во время одного из судебных заседаний Сцельников признался в убийстве и заявил, что это была его "личная месть украинской власти". Он также намекнул, что жертвой мог стать и экс-президент Петр Порошенко.