В частности, его спросили, хочет ли он в Россию, передает Суспильное.

Смотрите также Убийство Парубия: СБУ завершила расследование, киллеру грозит пожизненное

Что сказал Сцельников в суде?

Обвиняемый Михаил Сцельников пообщался с журналистами перед началом заседания.

На вопрос, хочет ли он, чтобы его обменяли в Россию, мужчина не ответил прямо и пытался сменить тему.

Я посмотрю как будет,

– только сказал он.

Подозреваемый также заявил об исчезновении 200 долларов во время обыска. По его словам, сначала было зафиксировано 1 600 долларов, но в материалах дела указано уже 1 400.

Он планирует подать заявление в ГБР и Генпрокурору об исчезновении средств и вещественных доказательств.

"Меня интересует, кто украл. Сегодня украли 200 долларов, завтра украдут пистолет, а после завтра скажут, что я не стрелял. Нет, я стрелял", – сказал Сцельников.

Кроме того, он заявил, что не простит власти за то, что не пустили его на похороны сына.

Напомним, что речь идет о Михаиле-Викторе Сцельникова ("Лемберга"), тело которого вернули во Львов в конце февраля. Через несколько дней прошли похороны. Воин считался без вести пропавшим с мая 2023 года.

Детали дела об убийстве Парубия