Ховав зброю в могилі: прокурори розповіли шокуючі подробиці вбивства Парубія

У середу, 11 березня, прокурори повідомили нові деталі у справі вбивства політика Андрія Парубія. Зокрема, розказали, де знайшли зброю підозрюваного.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Справу скерували до суду.

До теми Був бізнесменом і мав сина, який загинув під Бахмутом: нові деталі про ймовірного вбивцю Парубія

Де ховав зброю підозрюваний у вбивстві Парубія?

За даними слідства, чоловік використав для сховку Личаківське кладовище.

Після вбивства політика підозрюваний намагався знищити докази, а знаряддя вбивства заховав. Це був пістолет Макарова та набої до нього. Але була й інша зброя – все це знайшли поліцейські.

Правоохоронці знайшли пістолет у лісовому масиві неподалік місця проживання обвинуваченого. Зброя була загорнута у поліетиленовий пакет, замаскований під порожніми скляними пляшками. Крім пістолета, він також зберігав раніше придбаний обріз мисливської рушниці 16 калібру та набої до нього. У якості сховку для обрізу використав одну з могил на території ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" у Львові,

– поінформували прокурори.

Конкретну могилу там не назвали.

Довідка. Личаківське кладовище величезне – воно розкинулося на 40 гектарах. Там поховано 400 тисяч осіб. Це один з найбільших і найстаріших некрополів Європи. Там ховали багатих і відомих людей – діячів культури, мистецтва, науки і політики.

Важливо, що пістолет Макарова та набої львів'янин знайшов за координатами, отриманими від куратора російських спецслужб навесні 2025 року. Оскільки він мав стежити за Андрієм Парубієм, то купив авто й електровелосипед. Саме на велосипеді чоловік і втік з місця злочину 30 серпня 2025 року. Надалі він виїхав зі Львова і намагався переховуватися в іншій області.

Вбити Андрія Парубія чоловік запропонував сам. Слідчі вважають, що підозрюваний мав особисту неприязнь до посадовців, звинувачував їх у початку повномасштабного вторгнення (у тому числі й публічно) та зникненні сина на фронті.

Чоловіка підозрюють у:

публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації;

державній зраді;

посяганні на життя державного діяча, вчиненому у зв'язку із його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб;

носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому у тому числі за попередньою змовою групою осіб;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, а також виправдовуванні, визнанні правомірним, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, вчинених повторно.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.