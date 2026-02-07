Укр Рус
7 лютого, 00:57
2

На Львівщині син ошукав на 4 мільйони батька, який перебував у російському полоні

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • На Львівщині 23-річний чоловік привласнив майже 4 мільйони гривень державних виплат, що належали його батьку, який перебував у російському полоні.
  • До схеми була причетна 59-річна староста, яка видала підроблену довідку; їй загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.

На Львівщині викрили масштабну шахрайську схему із державними виплатами військовополоненому. 23-річний чоловік незаконно отримав майже 4 мільйони гривень, які належали його батькові.

До оборудки, за даними слідства, була причетна посадовиця місцевого самоврядування. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Що відомо про шахрайську схему?

На Львівщині правоохоронці викрили 23-річного мешканця Золочівського району. Він привласнив державні виплати свого батька, що перебував у російському полоні. 

За даними поліції, чоловік підробив довідку про спільне проживання з батьком до мобілізації та використав її для отримання грошей. 

Фіктивний документ йому видала 59-річна староста одного зі старостинських округів Бродівської громади. Використовуючи підробку, син отримував належні батькові виплати та розпоряджався ними на власний розсуд. Загалом, йдеться про суму майже 4 мільйони гривень.

Шахрайство викрили після повернення військового з полону – тоді з’ясувалося, що частини передбачених виплат він не отримав. 

Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві та підробленні документів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Щодо старости, яка видала підроблену довідку, досудове розслідування завершили. Її обвинувачують у службовому підробленні, справу вже передали до суду. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років із забороною обіймати певні посади. 

Про які виплати йде мова?

  • Йдеться про державні грошові виплати військовослужбовцю, який перебуває у полоні. За законом їх продовжують нараховувати, але отримувати може родина.
  • Зокрема, у суму виплат входять основна "зарплата" військового, бойові виплати, допомога на оздоровлення (раз на рік військові можуть отримати додаткову виплату у розмірі місячного грошового забезпечення) та матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань (ще одна щорічна виплата, яку можуть нараховувати воїну).