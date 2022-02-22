Вітаємо ініціативу Лондона, – Садовий про перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Росії

Мер Львова Андрій Садовий висловився щодо можливого перенесення фіналу Ліги чемпіонів до Лондона. Цю подію планували провести в російському Санкт-Петербурзі 28 травня.

Андрій Садовий акцентував на правильності рішення, яке ухвалив мер Лондона Садік Хан. Представник столиці Великої Британії ввечері 22 лютого заявив про готовність свого міста до проведення футбольної події.

До теми У Великій Британії висловилося про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Росії

Що відомо про це перенесення

Спершу про ймовірність такого рішення УЄФА почали писати багато провідних медіа Великої Британії. Згодом із відповідною заявою виступив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Він сказав, що провести фінал у Росії "немислимо після вторгнення до суверенної країни".

Очільник Львова із цим також погодився. Окрім цього, він закликав футбольних фанатів усіх європейських міст підтримати таку позицію.

Росія — агресор та окупант. Вони не мають жодного права приймати в себе такі важливі міжнародні події,

– наголосив Андрій Садовий.

Варто зауважити, що, попри велику кількість відповідних заяв, в УЄФА ще нічого не повідомляли про перенесення. Тому фінал одного з головних футбольних змагань світу все ж можуть провести в країні-агресорі.

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Читайте повний текст допису Андрія Садового:

Вітаємо ініціативу мера Лондона перенести фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга до столиці Великобританії.

Росія — агресор та окупант. Вони не мають жодного права приймати в себе такі важливі міжнародні події.

Закликаю мерів та футбольних фанатів усіх європейських міст підтримати таку позицію.