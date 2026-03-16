Мати вперше обійняла сина після полону: на Львівщині зустріли бійця якого вважали загиблим

У неділю, 15 березня, на Львівщину повернувся військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Назар Далецький, якого обміняли на початку 2026 року. Раніше захисника вважали загиблим й навіть поховали у 2023 році після помилкового тесту ДНК.

Про це інформує "ТСН".

Які подробиці "загибелі" та повернення додому Назара Далецького відомі?

Український військовий Назар Далецький потрапив у російський полон у 2022 році, а на початку 2026 року його звільнили під час обміну. Однак у 2023 році захисника помилково визнали загиблим й поховали після неправильного ДНК-тесту.

У липні 2025 року військовий, якого звільнили з полону, повідомив родині, що бачив Назара живим. Вже в лютому 2026 року, після звільнення захисника, в селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію тіла, яке раніше ідентифікували як Назара Далецького.

Вперше після російського полону мати побачила сина Назара Далецького 15 березня 2026 року. У рідному селі захисника зустріли рідні, близькі та жителі громади з оплесками, українськими прапорами та сльозами радості.

Згодом Назар поділився, як побачив власний похорон. За словами військового, відчуття були вкрай дивними.

До слова, захисник перебував у російському полоні з 2022 по 2024 рік у Луганській області, а потім 9 місяців був у Сибірі. Далецький зізнався, що найважче було у 2022 та 2023 році, оскільки тоді окупанти били та катували його.

