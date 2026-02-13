Укр Рус
Ціна української гідності: у центрі Львова вивісили банер на підтримку Гераскевича
13 лютого, 15:20
Ціна української гідності: у центрі Львова вивісили банер на підтримку Гераскевича

Данило Муринський
Основні тези
  • У Львові на Ратуші вивісили банер на підтримку дискваліфікованого спортсмена Владислава Гераскевича.
  • Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді за використання "шолому пам’яті" з фото вбитих українських спортсменів.

На львівській Ратуші вивісили банер із фото Владислава Гераскевича. Це стало жестом підтримки українського спортсмена, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх.

Про це повідомила Львівська міська Рада у своєму телеграм-каналі.

Як у Львові відреагували на дискваліфікацію українця?

У Львові 13 лютого вивісили банер на підтримку дискваліфікованого спортсмена Владислава Гераскевича. Мер Андрій Садовий заявив, що місто разом з усією країною дякує Владиславу за вчинок, який дорожчий будь-якого золота.


Банер з підтримкою Владислава Гераскевича / фото Львівська міська Рада

Це ціна нашої гідності. Ми живемо у світі, якому про це постійно потрібно нагадувати. Львів разом з усією країною дякує Владиславу Гераскевичу за вчинок, дорожчий за золото,
– написав Садовий.

Нагадаємо, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через використання "шолому пам’яті". На його спорядженні були фото українських спортсменів, яких вбила Росія.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?