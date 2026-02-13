Ціна української гідності: у центрі Львова вивісили банер на підтримку Гераскевича
- У Львові на Ратуші вивісили банер на підтримку дискваліфікованого спортсмена Владислава Гераскевича.
- Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді за використання "шолому пам’яті" з фото вбитих українських спортсменів.
На львівській Ратуші вивісили банер із фото Владислава Гераскевича. Це стало жестом підтримки українського спортсмена, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх.
Про це повідомила Львівська міська Рада у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Гераскевич зробив першу заяву після суду щодо дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Як у Львові відреагували на дискваліфікацію українця?
У Львові 13 лютого вивісили банер на підтримку дискваліфікованого спортсмена Владислава Гераскевича. Мер Андрій Садовий заявив, що місто разом з усією країною дякує Владиславу за вчинок, який дорожчий будь-якого золота.
Банер з підтримкою Владислава Гераскевича / фото Львівська міська Рада
Це ціна нашої гідності. Ми живемо у світі, якому про це постійно потрібно нагадувати. Львів разом з усією країною дякує Владиславу Гераскевичу за вчинок, дорожчий за золото,
– написав Садовий.
Нагадаємо, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді через використання "шолому пам’яті". На його спорядженні були фото українських спортсменів, яких вбила Росія.
Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?
Президентка МОК Кірсті Ковентрі розплакалася після дискваліфікації Владислава Гераскевича. На її думку, бажання спортсмена вдягнути "шолом пам'яті" все одно є "недоречним для змагань".
Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи за його громадянську мужність і патріотизм.
Владислав Гераскевич подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду після дискваліфікації МОК. Спортсмен заявив, що вже не планує виступати на зимовій Олімпіаді.