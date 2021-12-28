Внаслідок пожежі у Львові загинули троє людей

У Львові ввечері 27 грудня сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку в Залізничному районі. Внаслідок трагедії загинули троє людей.

Видання повідомляє про пожежу з посиланням на пресслужбу ДСНС Львівської області. Втім, на сайті рятувальників є лише одне повідомлення про неназваний інцидент, внаслідок якого загинули троє людей. Більше деталей не наводиться.

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Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 21:33 вечора.

Вже о 22:03 пожежу повністю ліквідували.

Втім, після ліквідації виявили тіла трьох загиблих. Жодних деталей щодо них немає.

Пожежа виникла на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Сигнівка в Залізничому районі Львова.

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