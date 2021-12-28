Издание сообщает о пожаре со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовской области. Впрочем, на сайте спасателей есть только одно сообщение о неназванном инциденте, в результате которого погибли три человека. Больше деталей не приводится.

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Пожар во Львове

Спасатели получили уведомление о пожаре в 21:33 вечера.

Уже в 22:03 пожар был полностью ликвидирован.

Впрочем, после ликвидации обнаружили тела троих погибших. Никаких деталей по ним нет.

Пожар возник на первом этаже двухэтажного дома по улице Сигновка в Железнодорожном районе Львова.

Улица Сигневка во Львове: карта

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