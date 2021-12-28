Видання повідомляє про пожежу з посиланням на пресслужбу ДСНС Львівської області. Втім, на сайті рятувальників є лише одне повідомлення про неназваний інцидент, внаслідок якого загинули троє людей. Більше деталей не наводиться.
До слова У новому ЖК у Києві в пожежі загинув чоловік
Пожежа у Львові
- Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 21:33 вечора.
- Вже о 22:03 пожежу повністю ліквідували.
- Втім, після ліквідації виявили тіла трьох загиблих. Жодних деталей щодо них немає.
- Пожежа виникла на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Сигнівка в Залізничому районі Львова.
Вулиця Сигнівка у Львові: карта
Нещодавні пожежі у Львові
- Буквально за день до цього, 26 грудня, на львівському вокзалі спалахнув один з вагонів потяга Київ – Ужгород. Пасажирів евакуювали, а вагон відчепили й ліквідували пожежу.
- Перед тим 16 грудня внаслідок пожежі у львівській новобудові на вулиці Кульпарківській трагічно загинули двоє людей.