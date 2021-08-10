Водій львівської маршрутки збив кур'єра на велодоріжці: фото

У Львові 9 серпня водій маршрутки №184а збив на велодоріжці кур'єра Glovo. Постраждалого госпіталізували.

Аварія трапилась неподалік Головного залізничного вокзалу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Водій маршрутки збив кур'єра на велодоріжці

Приблизно о 18:00 біля Головного залізничного вокзалу водій рейсового автобуса №184а збив кур’єра Glovo. Очевидці аварії зазначили, що велосипедист рухався велодоріжкою. Автобус зніс дві секції огорожі тротуару.

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що за кермом був 39-річний водій. Кур'єр, 24-річний львів'янин, потрапив до лікарні швидкої допомоги. Медики діагностували у нього забій коліна.

Приміський автобус №184а курсує з вулиці Щурата до Рудного. Його обслуговує перевізник "Успіх БМ". З цими автобусами вже траплялися казуси. Наприклад, наприкінці травня побилися водії маршруту № 184а



Маршрутка збила кур'єра на велосипеді / Фото Патрульної поліції



Постраждалий потрапив у лікарню / Фото Патрульної поліції