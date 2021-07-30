Водій Nissan на смерть збив 28-річного пішохода на Львівщині

Біля Пустомит під Львовом водій Nissan Primastar наїхав на 28-річного пішохода. Від завданих травм той помер на місці. Деталі інциденту встановлює поліція.

Аварія сталася 29 липня ввечері. Свідки кажуть, що на чоловіка наїхали тоді, коли він переходив дорогу.

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Деталі ДТП

Інцидент трапився у селі Підгайці, що неподалік Оброшино. 46-річний водій Nissan Primastar наїхав на 28-річного пішохода на автодорозі Львів – Самбір.

Обоє вони – жителі Львівської області. Чоловік, що був за кермом – мешканець Городоцького району. Постраждалий проживав у Самбірському районі.

Наразі поліція встановлює причини ДТП.

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