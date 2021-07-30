Водій Nissan на смерть збив 28-річного пішохода на Львівщині
30 липня 2021 , 11:46Читать новость на русском
Біля Пустомит під Львовом водій Nissan Primastar наїхав на 28-річного пішохода. Від завданих травм той помер на місці. Деталі інциденту встановлює поліція.
Аварія сталася 29 липня ввечері. Свідки кажуть, що на чоловіка наїхали тоді, коли він переходив дорогу.
До теми Збив дитину на переході та помчав далі: на Київщині піймали водія-втікача
Деталі ДТП
Інцидент трапився у селі Підгайці, що неподалік Оброшино. 46-річний водій Nissan Primastar наїхав на 28-річного пішохода на автодорозі Львів – Самбір.
Обоє вони – жителі Львівської області. Чоловік, що був за кермом – мешканець Городоцького району. Постраждалий проживав у Самбірському районі.
Наразі поліція встановлює причини ДТП.
Останні загибелі на дорозі
- 29 липня на Черкащині в ДТП загинув поліцейський Сергій Савчук із дружиною та 12-річною донькою. Їхнє авто зіштовхнулось з вантажівкою. Савчук працював у поліції понад 20 років. Деталі встановлюють.
- На трасі Київ – Чоп під Львовом 29 липня вантажівка протаранила авто. Внаслідок аварії постраждав 33-річний водій легковика. Його із травмами відвезли до лікарні. На місці події працювали ДСНС та поліція.
- Біля Рівного 28 липня зіштовхнулися вантажний фургон та автобус нерегулярних перевезень. Серед потерпілих – водій фургона. Пасажири автобуса, ймовірно, повертались із Хресної ходи в Києві.