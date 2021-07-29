Подія сталася 29 липня о 5 ранку. На місці працювали поліція та медики.

До теми У ДТП на трасі Київ – Чоп під Львовом постраждали 3 дітей та 4 дорослих

Деталі ДТП

Інцидент трапився на трасі Київ – Чоп поблизу села Йосипівка Золочівського району.

За даними "Варта 1" , від удару легковик з'їхав

Потерпілого із травмами різного ступеня важкості відвезли в районну лікарню. Наразі його стан не відомий.

На місце події прибули працівники ДСНС.

Рятувальники від'єднали акумулятори у Volkswagen, щоб раптом не сталася пожежа.

Усі обставини ДТП встановлює поліція.



На Золочівщині під Львовом вантажівка протаранила легковик / Фото "Варта 1"



Внаслідок ДТП постраждав 33-річний водій легковика / Фото "Варта 1"



Зараз потерпілий перебуває в лікарні з різними ступенями важкості / Фото ДСНС Львівщини

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Наразі поліція встановлює всі деталі ДТП / Фото "Варта 1"