Подія сталася 29 липня о 5 ранку. На місці працювали поліція та медики.
До теми У ДТП на трасі Київ – Чоп під Львовом постраждали 3 дітей та 4 дорослих
Деталі ДТП
- Інцидент трапився на трасі Київ – Чоп поблизу села Йосипівка Золочівського району.
- За даними "Варта 1", від удару легковик з'їхав у кювет.
- Потерпілого із травмами різного ступеня важкості відвезли в районну лікарню. Наразі його стан не відомий.
- На місце події прибули працівники ДСНС.
- Рятувальники від'єднали акумулятори у Volkswagen, щоб раптом не сталася пожежа.
- Усі обставини ДТП встановлює поліція.
На Золочівщині під Львовом вантажівка протаранила легковик / Фото "Варта 1"
Внаслідок ДТП постраждав 33-річний водій легковика / Фото "Варта 1"
Зараз потерпілий перебуває в лікарні з різними ступенями важкості / Фото ДСНС Львівщини
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Наразі поліція встановлює всі деталі ДТП / Фото "Варта 1"