Происшествие произошло 29 июля в 5 утра. На месте работали полиция и медики.

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Детали ДТП

Инцидент произошел на трассе Киев – Чоп вблизи села Йосиповка Золочевского района.

По данным "Варта 1", от удара легковушка съехала в кювет.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести отвезли в районную больницу. Сейчас его состояние не известно.

На место происшествия прибыли работники ГСЧС.

Спасатели отсоединили аккумуляторы в Volkswagen, чтобы вдруг не произошел пожар.

Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.



В Золочевском районе под Львовом грузовик протаранил легковушку / Фото "Варта 1"



В результате ДТП пострадал 33-летний водитель легковушки / Фото "Варта 1"



Сейчас пострадавший находится в больнице с различными степенями тяжести / Фото ГСЧС Львовской области

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Сейчас полиция устанавливает все детали ДТП / Фото "Варта 1"