Происшествие произошло 29 июля в 5 утра. На месте работали полиция и медики.

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Детали ДТП

  • Инцидент произошел на трассе Киев – Чоп вблизи села Йосиповка Золочевского района.
  • По данным "Варта 1", от удара легковушка съехала в кювет.
  • Пострадавшего с травмами различной степени тяжести отвезли в районную больницу. Сейчас его состояние не известно.
  • На место происшествия прибыли работники ГСЧС.
  • Спасатели отсоединили аккумуляторы в Volkswagen, чтобы вдруг не произошел пожар.
  • Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

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