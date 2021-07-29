Происшествие произошло 29 июля в 5 утра. На месте работали полиция и медики.
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Детали ДТП
- Инцидент произошел на трассе Киев – Чоп вблизи села Йосиповка Золочевского района.
- По данным "Варта 1", от удара легковушка съехала в кювет.
- Пострадавшего с травмами различной степени тяжести отвезли в районную больницу. Сейчас его состояние не известно.
- На место происшествия прибыли работники ГСЧС.
- Спасатели отсоединили аккумуляторы в Volkswagen, чтобы вдруг не произошел пожар.
- Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
В Золочевском районе под Львовом грузовик протаранил легковушку / Фото "Варта 1"
В результате ДТП пострадал 33-летний водитель легковушки / Фото "Варта 1"
Сейчас пострадавший находится в больнице с различными степенями тяжести / Фото ГСЧС Львовской области
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Сейчас полиция устанавливает все детали ДТП / Фото "Варта 1"