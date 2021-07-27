Инцидент произошел 26 июля утром. Детали устанавливает полиция.

К теме В результате столкновения 3 авто на Львовщине пострадал 3-летний ребенок

Детали ДТП

63-летний водитель авто Honda Civic въехал в легковушку Skoda Felicia. За рулем Skoda находился 54-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе 3 детей. Им примерно 10, 8 и 6 лет (2011, 2013, 2015 года рождения). Пострадавших госпитализировали. Они имеют среднюю степень тяжести.

Водитель Honda родом из Львова, а Skoda – из Тернопольщины. Сейчас их состояние не известно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.