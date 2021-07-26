Об этом сообщили 26 июля. В сети опубликовали соответствующее видео.

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По словам очевидцев, водитель ехал за рулем Hyundai. Вдруг его задержали патрульные вблизи "Балатона" на Мазепы. Полицейские с помощью алкотестера проверили, мужчина ли пьян. Алкотестер показал отметку 3,35 промилле. Хотя нормой в Украине является 0,2 промилле.

Справка. 1 промилле – это тысячная доля чего-либо. То есть это как процент, только в 10 раз меньше (1% – это 10%).

0,2 промилле – это почти нулевая, самая легкая степень опьянения. Такое количество алкоголя не отражается на поведении человека и внешне не проявляется. Подобная доза алкоголя в крови выявляется только измерительными приборами – в лабораторных условиях или полицейскими алкотестерами.

Сейчас все детали устанавливаются.

Во Львове задержали водителя, имевшего более 3,35 промилле алкоголя в крови: видео

Обратите внимание! Недавно в Киеве пьяный водитель устроил ДТП. Он влетел на большой скорости в забор. Пассажир выпала из авто на асфальт. Впоследствии она умерла в скорой. Зато парень умершей в это время убегал с места происшествия.



Наказание за вождение в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала