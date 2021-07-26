По словам очевидцев, водитель ехал за рулем Hyundai. Вдруг его задержали патрульные вблизи "Балатона" на Мазепы. Полицейские с помощью алкотестера проверили, мужчина ли пьян. Алкотестер показал отметку 3,35 промилле. Хотя нормой в Украине является 0,2 промилле.
Сейчас все детали устанавливаются.
Во Львове задержали водителя, имевшего более 3,35 промилле алкоголя в крови: видео
Наказание за вождение в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала
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