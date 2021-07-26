Об этом сообщили 26 июля. В сети опубликовали соответствующее видео.

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По словам очевидцев, водитель ехал за рулем Hyundai. Вдруг его задержали патрульные вблизи "Балатона" на Мазепы. Полицейские с помощью алкотестера проверили, мужчина ли пьян. Алкотестер показал отметку 3,35 промилле. Хотя нормой в Украине является 0,2 промилле.

Сейчас все детали устанавливаются.

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