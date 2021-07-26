Про це повідомили 26 липня. У мережі опублікували відповідне відео. У Патрульній поліції журналістам 24 каналу повідомили, що найближчим часом нададуть інформацію про інцидент.
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За словами очевидців, водій їхав за кермом Hyundai. Раптом його затримали патрульні поблизу "Балатону" на Мазепи. Поліцейські за допомогою алкотестера перевірили, чи чоловік п'яний. Алкотестер показав позначку 3, 35 проміле. Хоч нормою в Україні є 0,2 проміле.
Наразі всі деталі встановлюються.
У Львові затримали водія, що мав понад 3,35 проміле алкоголю в крові: відео
Покарання через водіння в нетверезому стані / Інфографіка 24 каналу