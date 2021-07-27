Інцидент трапився 26 липня зранку. Деталі встановлює поліція.
Деталі ДТП
63-річний водій авто Honda Civic в'їхав у легковик Skoda Felicia. За кермом Skoda перебував 54-річний чоловік.
Внаслідок ДТП постраждали 7 осіб, зокрема 3 дітей. Їм – приблизно 10, 8 та 6 років (2011, 2013, 2015 року народження). Потерпілих госпіталізували. Вони мають середній ступінь важкості.
Водій Honda родом зі Львова, а Skoda – із Тернопільщини. Наразі їхній стан – не відомий. Обставини події встановлюють.
Останні ДТП на Львівщині
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