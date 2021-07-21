Усі постраждалі потрапили до лікарень. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

До теми Вилетів на зустрічку: в лобовому ДТП на трасі Київ – Чоп постраждали 3 людини, серед яких діти

Мікроавтобус на швидкості влетів у стіну

  • У селі Плугів на трасі Львів – Тернопіль 20 липня трапилась нищівна ДТП.
  • Інспектор з дорожнього нагляду Золочівського відділу поліції Олександр Шинкарчук розповів, що водій автівки Opel Vivaro, перевищуючи швидкість, не впорався з керуванням.
  • Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі стіною тунелю.
  • Внаслідок аварії травмувались 4 людини.
  • Їх госпіталізували у Золочівську та Львівську лікарні.
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Вони встановлюють точні причини та обставини події.

Дивіться відео з місця ДТП: