Авария произошел 29 июля вечером. Свидетели говорят, что на мужчину наехали тогда, когда он переходил дорогу.

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Детали ДТП

Инцидент произошел в селе Подгайцы, недалеко от Оброшино. 46-летний водитель Nissan Primastar наехал на 28-летнего пешехода на автодороге Львов – Самбор.

Оба они – жители Львовской области. Мужчина, который был за рулем – житель Городоцкого района. Пострадавший проживал в Самборском районе.

В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП.

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