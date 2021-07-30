Аварія сталася 29 липня ввечері. Свідки кажуть, що на чоловіка наїхали тоді, коли він переходив дорогу.
До теми Збив дитину на переході та помчав далі: на Київщині піймали водія-втікача
Деталі ДТП
Інцидент трапився у селі Підгайці, що неподалік Оброшино. 46-річний водій Nissan Primastar наїхав на 28-річного пішохода на автодорозі Львів – Самбір.
Обоє вони – жителі Львівської області. Чоловік, що був за кермом – мешканець Городоцького району. Постраждалий проживав у Самбірському районі.
Наразі поліція встановлює причини ДТП.
Останні загибелі на дорозі
- 29 липня на Черкащині в ДТП загинув поліцейський Сергій Савчук із дружиною та 12-річною донькою. Їхнє авто зіштовхнулось з вантажівкою. Савчук працював у поліції понад 20 років. Деталі встановлюють.
- На трасі Київ – Чоп під Львовом 29 липня вантажівка протаранила авто. Внаслідок аварії постраждав 33-річний водій легковика. Його із травмами відвезли до лікарні. На місці події працювали ДСНС та поліція.
- Біля Рівного 28 липня зіштовхнулися вантажний фургон та автобус нерегулярних перевезень. Серед потерпілих – водій фургона. Пасажири автобуса, ймовірно, повертались із Хресної ходи в Києві.