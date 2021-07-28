Інцидент трапився вночі 28 липня. На місце події прибули працівники ДСНС.

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Деталі ДТП

Зіткнення сталося о 02:34 на трасі Київ – Чоп під Рівним.

Внаслідок інциденту автобус перекинувся на бік.

Рятувальники одразу вимкнули акумулятори, щоб не виникла пожежа.

Травмувався водій фургона. Про його стан зараз не відомо.

В автобусі їхали 56 паломників та 2 водії. З них ніхто не постраждав.

Для допомоги залучили 5 рятувальників та 1 техніку.

Деталі ДТП встановлює поліція.



У ДТП на Рівненщині потрапили львів'яни, які поверталися з Києва / Фото ДСНС Рівненщини



Від удару автобус Львів – Київ перекинувся на бік / ДСНС Рівненщини

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В автобусі було 58 людей, вони не постраждали / Фото ДСНС Рівненщини



Рятувальники від'єднали акумулятори, щоб не виникла пожежа / Фото ДСНС Рівненщини

Зверніть увагу! Нещодавно в Києві пасажир накинувся на водія. Як наслідок, маршрутка в'їхала в огорожу. У транспорті були ще інші пасажири. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі не відомо, навіщо чоловік скоїв напад.