Інцидент трапився вночі 28 липня. На місце події прибули працівники ДСНС.

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Деталі ДТП

  • Зіткнення сталося о 02:34 на трасі Київ – Чоп під Рівним.
  • Внаслідок інциденту автобус перекинувся на бік.
  • Рятувальники одразу вимкнули акумулятори, щоб не виникла пожежа.
  • Травмувався водій фургона. Про його стан зараз не відомо.
  • В автобусі їхали 56 паломників та 2 водії. З них ніхто не постраждав.
  • Для допомоги залучили 5 рятувальників та 1 техніку.
  • Деталі ДТП встановлює поліція.

Перекинувся автобус Львів'яни на Рівненщині 28 липня 2021
У ДТП на Рівненщині потрапили львів'яни, які поверталися з Києва / Фото ДСНС Рівненщини

ДТП під Рівним Львів'яни Повертались із Києва 28 липня 2021
Від удару автобус Львів – Київ перекинувся на бік / ДСНС Рівненщини

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Перекинувся автобус Львів'яни Їхали з Києва 28 липня 2021
В автобусі було 58 людей, вони не постраждали / Фото ДСНС Рівненщини

ДТП Потрапили львів'яни Під Рівним Їхали з Києва 28 липня 2021
Рятувальники від'єднали акумулятори, щоб не виникла пожежа / Фото ДСНС Рівненщини