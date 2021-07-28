Инцидент произошел ночью 28 июля. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС.

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Детали ДТП

  • Столкновение произошло в 2:34 на трассе Киев – Чоп в Ровно.
  • В результате инцидента автобус перевернулся на бок.
  • Спасатели сразу выключили аккумуляторы, чтобы не возник пожар.
  • Травмировался водитель фургона. О его состоянии сейчас не известно.
  • В автобусе ехали 56 паломников и 2 водителя. Из них никто не пострадал.
  • Для помощи привлекли 5 спасателей и 1 технику.
  • Детали ДТП устанавливает полиция.

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