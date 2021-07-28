Инцидент произошел ночью 28 июля. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС.

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Детали ДТП

Столкновение произошло в 2:34 на трассе Киев – Чоп в Ровно.

В результате инцидента автобус перевернулся на бок.

Спасатели сразу выключили аккумуляторы, чтобы не возник пожар.

Травмировался водитель фургона. О его состоянии сейчас не известно.

В автобусе ехали 56 паломников и 2 водителя. Из них никто не пострадал.

Для помощи привлекли 5 спасателей и 1 технику.

Детали ДТП устанавливает полиция.



В ДТП на Ровненщине попали львовяне, которые возвращались из Киева / Фото ГСЧС Ровненской области



От удара автобус Львов – Киев перевернулся на бок / ГСЧС Ровненской области

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В автобусе было 58 человек, они не пострадали / Фото ГСЧС Ровненской области



Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы не возник пожар / Фото ГСЧС Ровненской области

Обратите внимание! Недавно в Киеве пассажир набросился на водителя. Как следствие, маршрутка въехала в ограждение. В транспорте были еще другие пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Пока не известно, зачем мужчина совершил нападение.