Водіям треба бути обережними: у Львові та області прогнозують сильні заморозки
Температура повітря у Львові та області стрімко впаде вночі та вранці 7 вересня. Відповідне попередження надіслали у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Згідно з офіційними документами, мешканців Львова чекає температура від 0 до +3 градусів. Через це синоптики присвоїли явищу 2 помаранчевий рівень небезпечності.
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Якою буде погода у Львові 7 вересня
- Згідно з даними Укргідрометцентру у Львові, а також в області вночі та вранці буде дуже холодно. Крім того, можливий туман з погіршенням видимості до 500 – 1000 метрів.
- Однак вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+25 градусів.
- Опадів експерти не прогнозують.
Холодна погода вночі триматиметься до 9 вересня. Температура повітря охолоджуватиметься до +6...+8 градусів. Однак вже з 10 вересня трошки потеплішає – стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 8 градусів з позначкою "+".
Загалом в Україні весь тиждень буде досить прохолодно. Однак синоптики зазначають, що "бабине літо" ще попереду.