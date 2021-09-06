Згідно з офіційними документами, мешканців Львова чекає температура від 0 до +3 градусів. Через це синоптики присвоїли явищу 2 помаранчевий рівень небезпечності.

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Через те, що температура повітря не відповідає умовам, за яких експлуатується літня гума, автомобілістів просять бути особливо обережними на дорозі.

Якою буде погода у Львові 7 вересня

Згідно з даними Укргідрометцентру у Львові, а також в області вночі та вранці буде дуже холодно. Крім того, можливий туман з погіршенням видимості до 500 – 1000 метрів.

Однак вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+25 градусів.

Опадів експерти не прогнозують.

Холодна погода вночі триматиметься до 9 вересня. Температура повітря охолоджуватиметься до +6...+8 градусів. Однак вже з 10 вересня трошки потеплішає – стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 8 градусів з позначкою "+".

Загалом в Україні весь тиждень буде досить прохолодно. Однак синоптики зазначають, що "бабине літо" ще попереду.