Согласно официальным документам, жителей Львова ждет температура от 0 до +3 градусов. Поэтому синоптики присвоили явлению 2 оранжевый уровень опасности.

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Так как температура воздуха не соответствует условиям, при которых эксплуатируется летняя резина, автомобилистов просят быть особенно осторожными на дороге.

Какой будет погода во Львове 7 сентября

Согласно данным Укргидрометцентра во Львове, а также в области ночью и утром будет очень холодно. Кроме того, возможен туман с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров.

Однако днем ​​столбики термометров будут показывать +20...+25 градусов.

Осадков эксперты не прогнозируют.

Холодная погода ночью будет держаться до 9 сентября. Температура воздуха будет охлаждаться до +6...+8 градусов. Однако уже с 10 сентября немножко потеплеет – столбики термометра не будут опускаться ниже 8 градусов с отметкой "+".

Всего в Украине всю неделю будет достаточно прохладно. Однако синоптики отмечают, что "бабье лето" еще впереди.