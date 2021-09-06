В то же время днем воздух прогреется до +19 градусов. Немного прохладнее будет на высокогорье Карпат и в горах Крыма. Там прогнозируют +11...+13 градусов.

Заметьте Украину накроют первые заморозки, – ГСЧС

На юге также прогнозируют +23 градуса. В Киеве 7 сентября синоптики обещают ночью +4...+6 тепла, днем – +17...+19.

Кроме того, 8 – 9 сентября осадков в Украине также не прогнозируют. Максимально температура воздуха прогреется на Закарпатье до +26 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки. Именно поэтому в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода.

По словам Диденко, сейчас в Украине продолжается первое "бабье лето". Ориентировочно оно продлится до 11 сентября.

Но двигаясь навстречу пожеланиям трудящихся и лентяев, природа всех любит. "Бабье лето" позже еще повторит свой перфоменс,

– подчеркнула Диденко.

Синоптик подчеркнула, что эта неделя в Украине будет роскошной. Это лучшее время, чтобы воплотить мечты бархатного сезона.

В Карпатах температура уже опустилась