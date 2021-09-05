Первые осенние заморозки зафиксировали в Украинских Карпатах на третьей после Говерлы и Бребенескула самой высокой горе.

Обратите внимание В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на 5 сентября

На горе почти нет ветра

Кроме понижения температуры, на горе зафиксировали еще и ослабление ветра. По состоянию на утро 5 сентября его скорость составляет 2 – 3 метра в секунду.

Также по сравнению с предыдущими днями на горе хорошая видимость, что позволяет без проблем осуществлять восхождение.

Обратите внимание! В ГСЧС сообщали, что в течение 6 – 8 сентября 2021 года в Украине будут первые осенние заморозки. Из-за этого объявили І уровень опасности (желтый)

Текст публикации черногорской спасательной службы

По состоянию на 06:40 05.09.2021 г. На г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с., температура окружающей среды 0°С.