Водночас вдень температура прогріється до +19 градуса. Трішки прохолодніше буде на високогір'ї Карпат та в горах Криму. Там прогнозують +11...+13 градусів.

Зауважте Україну накриють перші заморозки, – ДСНС

На Півдні також прогнозують +23 градуси. У Києві 7 вересня синоптики обіцяють вночі +4...+6 тепла, вдень – +17...+19.

Окрім того, 8 – 9 вересня опадів в Україні також не прогнозують. Максимально температура повітря прогріється на Закарпатті: до +26 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади. Саме тому в Україні переважатиме суха і сонячна погода.

За словами Діденко, наразі в Україні триває перше "бабине літо". Орієнтовно воно триватиме до 11 вересня.

Але рухаючись назустріч побажанням трудящих і ледацюг, природа всіх любить. "Бабине літо" пізніше ще повторить свій перфоменс,

– наголосила Діденко.

Синоптикиня наголосила, що цей тиждень в Україні буде розкішною. Це найкращий час, щоб втілити мрії оксамитового сезону.

У Карпатах температура вже опустилася