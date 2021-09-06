Водночас вдень температура прогріється до +19 градуса. Трішки прохолодніше буде на високогір'ї Карпат та в горах Криму. Там прогнозують +11...+13 градусів.
Зауважте Україну накриють перші заморозки, – ДСНС
На Півдні також прогнозують +23 градуси. У Києві 7 вересня синоптики обіцяють вночі +4...+6 тепла, вдень – +17...+19.
Окрім того, 8 – 9 вересня опадів в Україні також не прогнозують. Максимально температура повітря прогріється на Закарпатті: до +26 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади. Саме тому в Україні переважатиме суха і сонячна погода.
За словами Діденко, наразі в Україні триває перше "бабине літо". Орієнтовно воно триватиме до 11 вересня.
Але рухаючись назустріч побажанням трудящих і ледацюг, природа всіх любить. "Бабине літо" пізніше ще повторить свій перфоменс,
– наголосила Діденко.
Синоптикиня наголосила, що цей тиждень в Україні буде розкішною. Це найкращий час, щоб втілити мрії оксамитового сезону.
У Карпатах температура вже опустилася
- Станом на 5 вересня на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували 0 градусів.
- Також повідомили про послаблення вітру.
- Водночас на горі була хороша видимість.