Заморозки на поверхні ґрунту становитимуть 0 – 3 градусів. Однак наразі похолодання прийде не в усі регіони.

Читайте також Жінка потонула у власному будинку: ураган Іда у США змітає все на своєму шляху

Де прогнозують заморозки

6 – 7 вересня:

в усіх регіонах, крім Закарпаття та Півдня.

8 вересня:

у східних та південно-східних областях.

Яку погоду обіцяють в Україні

За словами завідувачки відділення кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, жовтень 2021 року може стати холоднішим за листопад та навіть грудень.

Раніше перехід в Україні від літа до зими був плавний. Водночас зараз ситуація змінилась – у листопаді та грудні температура повітря може бути плюсовою, а в жовтні – мінусовою.

Рекомендуємо Циклон несе в Україну похолодання: прогноз погоди на 4 вересня