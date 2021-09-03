За прогнозами синоптиків майже по всій території України буде холодно. Винятком стане частина південних областей, де температура повітря розігріється до +24 градусів.
Зверніть увагу На Львівщину йдуть перші заморозки: прогноз погоди на 4 – 7 вересня
Погода у регіонах
Майже по всій Україні температура буде приблизно однаковою. Вона коливатиметься в межах +14...+19 градусів. Однак у південних областях, в окупованому Криму та на Закарпатті буде дещо тепліше – +20...+24.
У східних, західних та центральних областях можливі дощі.
У столиці буде сонячно та без опадів, але прохолодно. Температура повітря вдень становитиме +15...+17 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, похолодання спричинить циклон Philipp, який якраз пройде Україною. Також вона додала, що дощ у частині областей буде дрібним та короткочасним.
Погода у містах
Ужгород – +20...+22
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22..+24
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +16...+18
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Київ – +15...+17