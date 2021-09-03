По прогнозам синоптиков, почти по всей территории Украины будет холодно. Исключением станет часть южных областей, где температура воздуха разогреется до +24 градусов.
Обратите внимание На Львовщину идут первые заморозки: прогноз погоды на 4 – 7 сентября
Погода в регионах
Почти по всей Украине температура будет примерно одинаковой. Она будет колебаться в пределах +14...+19 градусов. Однако в южных областях, в оккупированном Крыму и на Закарпатье будет несколько теплее – +20...+24.
В восточных, западных и центральных областях возможны дожди.
В столице будет солнечно и без осадков, но прохладно. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, похолодание повлечет циклон Philipp, который как раз пройдет по Украине. Также она добавила, что дождь в части областей будет мелким и кратковременным.
Погода в городах
Ужгород – +20...+22
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – + =14...+16
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22..+24
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +20...+22
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17