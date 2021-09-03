По прогнозам синоптиков, почти по всей территории Украины будет холодно. Исключением станет часть южных областей, где температура воздуха разогреется до +24 градусов.

Обратите внимание На Львовщину идут первые заморозки: прогноз погоды на 4 – 7 сентября

Погода в регионах

Почти по всей Украине температура будет примерно одинаковой. Она будет колебаться в пределах +14...+19 градусов. Однако в южных областях, в оккупированном Крыму и на Закарпатье будет несколько теплее – +20...+24.

В восточных, западных и центральных областях возможны дожди.

В столице будет солнечно и без осадков, но прохладно. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, похолодание повлечет циклон Philipp, который как раз пройдет по Украине. Также она добавила, что дождь в части областей будет мелким и кратковременным.

Погода в городах

Ужгород – +20...+22

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – + =14...+16

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22..+24

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +20...+22

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17