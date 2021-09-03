Погода в области будет осенней. Столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов тепла.

Интересно Первый снег может выпасть уже в октябре, – метеорологи

Прогноз погоды на 4–7 сентября

В субботу, 4 сентября, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние холодного фронта с севера днем. В области будет переменчиво облачно. Ночью осадков не будет, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ночью и утром Львовщину укроет туман видимостью 200–500 метров. Уровень опасности – "желтый". Ветер-северный, 3–8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 4 сентября / данные Укргидрометцентра

В воскресенье, 5 сентября, на Львовщине будет непостоянно облачно. В течение суток существенных осадков не будет. Ветер – северо-восточный с переходом на восточный, 3–8 метров в секунду.

Температура ночью составит 5–7 градусов тепла, местами на поверхности почвы будут заморозки 0–2 градуса. Днем температура будет колебаться от 15 до 17 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 5 сентября / данные Укргидрометцентра

Заметьте Время утепляться: когда в Украине начнется осеннее похолодание

В понедельник, 6 сентября, в области вновь ожидают переменную облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер – северо-восточный с переходом на восточный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0–2 градуса. Днем температура составит 13–15 градусов тепла.



Прогноз погоды на 6 сентября / данные Укргидрометцентра

Во вторник, 7 сентября, на Львовщине, как и в предыдущие дни, будет непостоянно облачно. В течение суток осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5–10 метров за секунду.

Температура ночью составит 4–6 градусов тепла, местами на поверхности почвы будут заморозки 0–2 градуса. Днем температура будет колебаться от 13 до 15 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 7 сентября / данные Укргидрометцентра

Читайте также Через 20 лет зимы может и не быть: синоптик предупредил об изменениях климата в Украине