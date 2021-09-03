Погода в області буде осінньою. Стовпчики термометрів не підіймуться вище 17 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 4 – 7 вересня

У суботу, 4 вересня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив холодного фронту з півночі вдень. В області буде мінливо хмарно. Вночі опадів не буде, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ.

Вночі та вранці Львівщину вкриє туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – "жовтий". Вітер – північний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, а вдень – від 15 до 17 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 4 вересня / Дані Укргідрометцентру

У неділю, 5 вересня, на Львівщині буде мінливо хмарно. Протягом доби суттєвих опадів не буде. Вітер – північно-східний з переходом на східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 5 – 7 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 2 градуси. Вдень температура коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 5 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У понеділок, 6 вересня, в області знову очікують мінливу хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер – північно-східний з переходом на східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту – заморозки 0 – 2 градуси. Вдень температура становитиме 13 – 15 градусів тепла.



Прогноз погоди на 6 вересня / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 7 вересня, на Львівщині, як і в попередні дні, буде мінливо хмарно. Протягом доби опадів не прогнозують. Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 4 – 6 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 2 градуси. Вдень температура коливатиметься від 13 до 15 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 7 вересня / Дані Укргідрометцентру

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