Спершу осіннє похолодання відчують на собі жителі Заходу та Півночі. Вже 2 вересня температура повітря там опуститься до +14...+16 градусів.

Зауважте У чилійській пустелі Атакама випав сніг: дивовижне відео

Тим часом на Півдні, Сході та у Криму люди ще зможуть насолодитися літнім теплом. Подекуди там прогнозують до +22...+24 градусів.



З 2 вересня в Україні розпочнеться похолодання / Укргідрометцентр

Вже 3 вересня на Заході похолодає ще сильніше. Зокрема, на Волині прогнозують вже +13 градусів. Температура на Сході також почне опускатися. Зокрема, до +16...+18 градусів.

На Півдні та у Криму тепло ще затримається. Там обіцяють до +22 градусів.



Погода в Україні 3 вересня / Укргідрометцентр

Прогноз синоптика Горбаня

Синоптик Леонід Горбань зауважив, що осінній сезон 2021 року буде класичним. Перша половина вересня буде відносно теплою, під час другої – в Україні розпочнуться дощі. Середня денна температура становитиме +18 градусів.

Останні дні вересня будуть справді холодними. Тим часом у жовтні розпочнеться "бабине літо". Наприкінці місяця в Україні вшкварять морози. Листопад, за словами Горбаня, буде холодним.

Прогноз синоптикині Голені

Тим часом завідувачка відділу середньострокових і довгострокових прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зауважила, що вересень буде доволі холодним.

Буде прохолодна погода, навіть можна сказати – аномально холодна, як для вересня,

– зауважила синоптикиня.

Вона наголосила: денна температура може опуститися до +10...+15 градусів. За словами Голені, востаннє такий холодний вересень фіксували ще у 2013 році.