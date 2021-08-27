На оприлюднених у мережі кадрах помітно, як величезні площі території Чилі покриті доволі високим снігом.
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У пустелі Атакама – сніг
У чилійському місті Сальвадор, розташованому глибоко у пустелі Атакама, 26 серпня випав сніг.
Місцеві жителі заявляють, що не бачили такої великої кількості зимових опадів впродовж останніх 30 років. Якщо колись сніг й випадав, то тільки у червні – липні (зимові місяці у Південній півкулі).
Товщина білого покриву наразі досягає 15 сантиметрів. Такий рясний сніг у цю пору справжнє диво. Люди неабияк радіють рідкісному явищу, діти граються у сніжки та ліплять сніговиків.
Пустеля Атакама: що про неї відомо
- Розташована на території Чилі. Пустелю вважають найсухішою у світі, в середньому там щороку випадає від 12 до 16 міліметрів опадів.
- Вона займає площу у 105 тисяч квадратних кілометрів. В основному складається з соляних басейнів, піску та потоків кислої лави в напрямку Анд.
- Атакама малонаселена, більшість населених пунктів розташовані вздовж узбережжя Тихого океану.
Джерело: Вікіпедія
Атакаму накрив рясний сніг: дивіться відео
У чилійській пустелі Атакама випав сніг: дивіться карту