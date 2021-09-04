Заморозки на поверхности почвы составят 0 – 3 градусов. Однако сейчас похолодание придет не во все регионы.

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Где прогнозируют заморозки

6 – 7 сентября:

во всех регионах, кроме Закарпатья и Юга.

8 сентября:

в восточных и юго-восточных областях.

Какую погоду обещают в Украине

По словам заведующей отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, октябрь 2021 года может стать холоднее за ноябрь и даже декабрь.

Ранее переход в Украине от лета к зиме был плавный. В то же время сейчас ситуация изменилась – в ноябре и декабре температура воздуха может быть плюсовой, а в октябре – минусовой.

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