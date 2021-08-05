Вперше за 10 років: на Львівщині через сказ у кота ввели карантин

На Львівщині у селі Межиріччя вперше за 10 років у кота підтвердили сказ. Через це у Червонограді та прилеглих територіях з 30 липня запровадили карантинні обмеження.

Сказ є смертельним, якщо не ввести антирабічну вакцину до 14 дня після укусу. Найчастіше людина може заразитись цією небезпечною хворобою від кішок, собак, лисиць та вовків.

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У Червонограді ввели карантин через сказ у кота

У липні медики підтвердили сказ у кота з Межиріччя. Цей випадок став першим за останні 10 років на території Червонограда. Тварину лікували в райцентрі, а сказ діагностували лише після її загибелі.

Цей випадок обговорили на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у Львівській облраді. Території Червонограда та Межиріччя з прилеглими до них землями оголосили небезпечними щодо сказу. Там з 30 липня запровадили карантинні обмеження. Загрозливою зоною також визначили селище Гірник з прилеглими до нього полями, угіддями, пасовищами та урочищами.

У 2016 році на території колишнього Сокальського району зареєстрували 8 випадків сказу.

Діброва – 2 собаки;

Домашів – кіт;

Сілець – кіт;

Низи – лис та собака;

Волсвин – кіт;

Савчин – кіт.

У 2017 році у селі Сілець сказ виявили у кота. А наступного року у селі Хлівчани також інфікувався кіт, а у Волсвині – корова.

Що таке сказ? Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги смерть хворого неминуча. У медичній літературі інших країн хвороба відома як рабієс у тварин і гідрофобія у людей.

Шляхи зараження сказом

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину, мікроушкодження шкіри та потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі – лисиці та вовки.

Особливо небезпечними є безпритульні тварини, зокрема собаки. Для них укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі.

Також науковці довели, що сказом можна заразитись аерогенно-контактно. Тоді вірус потрапляє в організм через кон'юнктиви та слизові ротоглотки.

Щоб уникнути укусу, слід стерегтися безпритульних та диких тварин, які не бояться самі підійти до людини.

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Симптоми сказу

Інкубаційний період сказу у людини зазвичай триває 1 – 3 місяці. Час може варіюватися від одного тижня до року, залежно від низки факторів:

Місця, кількості й глибини укусів. Найнебезпечнішими є укуси в обличчя та голову.

Кількості й активності вірусу, що потрапив у рану.

Віку постраждалого. Діти зазвичай вразливіші за дорослих.

Початковими симптомами сказу є підвищення температури та біль. Також людина може відчувати незвичне або незрозуміле поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів хвороба практично завжди закінчується смертю. Коли вірус поширюється центральною нервовою системою, розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

У 96 – 99% випадків укусів виникненню захворювання запобігає антирабічна вакцина. Вона є ефективною лише, якщо почати курс не пізніше 14 дня з моменту укусу. Однак курс імунізації призначають навіть через кілька місяців після контакту з хворою на сказ твариною.

Антитіла у людини з'являються через 12 – 14 днів, а максимальні їхні рівні досягаються через 30 – 40 днів. Імунітет виробляється приблизно через 2 тижні після закінчення курсу вакцинації та залишається дієвим упродовж року. Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу постраждалий отримає необхідну медичну допомогу.

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Як діяти при укусі тварини