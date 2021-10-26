Всі школи Львова переходять на дистанційне навчання з 1 листопада

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові школярі після канікул навчатимуться дистанційно. Про це 26 жовтня повідомив мер міста Андрій Садовий.

За словами очільника Львова, рішення про переведення навчальних закладів у дистанційний формат ухвалили під час засідання штабу з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації з коронавірусною хворобою.

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Через загрозливу ситуацію з розповсюдженням COVID-19 до парт не повернуться як учні старших класів, так і початкових.

Дитячі садки працюватимуть за звичним графіком

Як наголосив Садовий, вже з 1 листопада, як тільки канікули офіційно закінчаться, школи перейдуть на дистанційне навчання.

Очно у місті працюватимуть лише дитсадки.

Рішення про переведення навчальних закладів у режим онлайн має підтримати комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона засідатиме 26 жовтня.

Львівщина стане "червоною"

Крім того, Садовий наголосив, що 27 жовтня державна комісія з ТЕБ та НС планує віднести всю Львівську область до червоної карантинної зони.



Ми очікуємо, що завтра буде рішення урядової комісії про переведення Львова в червону зону, напрацьовуємо протоколи. Це вимусить нас кардинально змінити ситуацію в місті. Якщо ми цього не зробимо, то медична система буде перевантажена,

– підкреслив мер.

Дивіться відео оголошення Андрієм Садовим про перехід шкіл Львова у режим онлайн:

Через погіршення ситуації з COVID-19 учнів шкіл Львова відправили на канікули достроково. Осінні канікули тривають з 18 до 30 жовтня.