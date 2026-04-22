Втратив свідомість: під час суду підозрюваному у вбивстві Фаріон Зінченку викликали швидку

Під час судового засідання, пов'язаного зі справою про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон, стало погано підозрюваному В'ячеславу Зінченку.

Обвинувачений втратив свідомість. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та "Новини.LIVE".

Дивіться також Завозив зброю, з якої вбили Парубія та Фаріон: СБУ викрила британського інструктора-шпигуна

Що відбулося у суді?

За даними ЗМІ, під час судового засідання В'ячеслав Зінченко втратив свідомість. До будівлі оперативно викликали швидку допомогу. Наразі усіх учасників засідання попросили покинути судову залу, оголосили перерву.

Наразі інформації про стан обвинуваченого не повідомляють. Вочевидь усі подробиці судового засідання та деталі самопочуття В'ячеслава Зінченка повідомлять дещо пізніше. Інцидент може бути пов'язаний з голодуванням.

Чому він оголосив голодування?