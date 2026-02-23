Я не знала наслідків, – підозрювана у теракті у Львові каже, що не мала мотивів для злочину

Підозрювана у вчиненні теракту у Львові Ірина Саветіна прокоментувала закладання вибухівки у Львові 22 лютого. Жінка стверджує, що не мала мотивів для скоєння злочину.

Про це підозрювана розповіла під час засідання у Галицькому суді Львова, де їй обирають запобіжний захід, передає "Ми-Україна".

Дивіться також Експрацівник СБУ припустив, як зробили та активували бомбу для проведення теракту у Львові

Що сказала Саветіна у суді щодо мотивів теракту та наслідків?

Я не мала жодних мотивів цього робити (теракт у Львові 22 лютого – 24 Канал). Я про це шкодую, я не знала наслідків,

– сказала підозрювана.

Жінка також розповіла більше деталей стосовно того, хто на неї вийшов та що сказав робити.

"Він (куратор з Росії – 24 Канал) контролював все по відео через Telegram. Він представився Марком і вже у відділку СБУ я дізналася, що це російські структури", – каже Севетіна.

Також жінка висловилася щодо загибелі 23-річної поліцейської у Львові та постраждалих людей після теракту. Ірина Саветіна сказала, що "зробила б усе, щоб повернути час назад".

"Якби я знала про наслідки, я б цього ніколи б не зробила", – стверджує підозрювана.

Який запобіжний захід обрали підозрюваній у суді?