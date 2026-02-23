Я не знала наслідків, – підозрювана у теракті у Львові каже, що не мала мотивів для злочину
- Підозрювана Ірина Саветіна стверджує, що не мала мотивів для закладання вибухівки у Львові 22 лютого і шкодує про скоєне.
- Саветіна розповіла, що діями керував куратор з Росії через Telegram і не знала, що це російські структури до затримання СБУ.
Підозрювана у вчиненні теракту у Львові Ірина Саветіна прокоментувала закладання вибухівки у Львові 22 лютого. Жінка стверджує, що не мала мотивів для скоєння злочину.
Про це підозрювана розповіла під час засідання у Галицькому суді Львова, де їй обирають запобіжний захід, передає "Ми-Україна".
Що сказала Саветіна у суді щодо мотивів теракту та наслідків?
Я не мала жодних мотивів цього робити (теракт у Львові 22 лютого – 24 Канал). Я про це шкодую, я не знала наслідків,
– сказала підозрювана.
Жінка також розповіла більше деталей стосовно того, хто на неї вийшов та що сказав робити.
"Він (куратор з Росії – 24 Канал) контролював все по відео через Telegram. Він представився Марком і вже у відділку СБУ я дізналася, що це російські структури", – каже Севетіна.
Також жінка висловилася щодо загибелі 23-річної поліцейської у Львові та постраждалих людей після теракту. Ірина Саветіна сказала, що "зробила б усе, щоб повернути час назад".
"Якби я знала про наслідки, я б цього ніколи б не зробила", – стверджує підозрювана.
Який запобіжний захід обрали підозрюваній у суді?
33-річній жительці Костополя Рівненської області суд у Львові 23 лютого обрав запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави. Саме на цьому й наполягала сторона обвинувачення.
Під час засідання підозрювана попросила вибачення та висловила співчуття постраждалим. Жінка також заявила, що не знала про вміст пакета, який вона закладала у центрі Львова 22 лютого.
У суді підозрювана пояснила, що зв'язок із куратором встановився більш ніж за тиждень до вибуху. За закладання пакета жінці пообіцяли 2 тисячі доларів винагороди.