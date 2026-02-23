На місці вибуху пошкоджені будівлі та вибиті вікна. Зловмисники для вибухівки використали також гайки, які можна купити в будь-якому будівельному магазині. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що такі примітивні елементи й спричинили так багато шкоди.

Що використали для активації бомб під час теракту у Львові?

Іван Ступак зазначив, що звернув увагу на світлину, де ближче до місця вибуху була велика кількість пластикових коробок для їжі.

Я припустив, що це (вибуховий пристрій – 24 Канал) могло бути замасковано під службу доставки. Це для проведення подальших слідчих дій,

– сказав він.

Відомо, що було 2 вибухи. Важливо, що другий стався після того, як правоохоронці прибули на місце події.

Важливо! Теракт у Львів стався поблизу ТЦ "Магнус". Поранений нацгвардієць Костянтин Шкірка розповів, що після першого вибуху силовики оперативно відтіснили цивільних від епіцентру. Це допомогло зменшити кількість жертв, адже згодом пролунав другий вибух. Завдяки швидкій реакції вдалося уникнути значно більших втрат.

Колишній співробітник СБУ зазначив, що є 3 варіанти, як активували бомбу.

Перший – міг бути поставлений таймер. Злочинці, ймовірно, знали за скільки хвилин приїде інша група правоохоронців після першого вибуху.

Другий – хтось міг орендувати квартиру поруч та слідкувати, коли прибуде багато поліції, щоб наслідки теракту були масштабні, і тоді вручну активував.

Третій – злочинці могли отримати доступ до зовнішнього відеоспостереження, яке є у місті, та дистанційно організувати вибух.

Людина, сидячи в Читі чи Воркуті (міста Росії – 24 Канал), могла в режимі онлайн активувати бомбу і бачити все, що відбувається,

– припустив Іван Ступак.

Окрім цього, за його словами, у правоохоронців є теорія, що злочинець повертається на місце вчинення злочину. Серед натовпу на місці подій могла бути людина, яка брала участь у підготовці теракту або була окремо відправлена росіянами для моніторингу ситуації, щоб доповісти, як все пройшло.

Правоохоронці можуть перевіряти людей, які викликають підозри щодо можливої причетності до злочину.

