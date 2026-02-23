На месте взрыва повреждены здания и выбиты окна. Злоумышленники для взрывчатки использовали также гайки, которые можно купить в любом строительном магазине. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что такие примитивные элементы и вызвали так много вреда.

Что использовали для активации бомб во время теракта во Львове?

Иван Ступак отметил, что обратил внимание на фотографию, где ближе к месту взрыва было большое количество пластиковых коробок для еды.

Я предположил, что это (взрывное устройство – 24 Канал) могло быть замаскировано под службу доставки. Это для проведения дальнейших следственных действий,

– сказал он.

Известно, что было 2 взрыва. Важно, что второй произошел после того, как правоохранители прибыли на место происшествия.

Важно! Теракт во Львове произошел вблизи ТЦ "Магнус". Раненый нацгвардеец Константин Шкирка рассказал, что после первого взрыва силовики оперативно оттеснили гражданских от эпицентра. Это помогло уменьшить количество жертв, ведь впоследствии прогремел второй взрыв. Благодаря быстрой реакции удалось избежать значительно больших потерь.

Бывший сотрудник СБУ отметил, что есть 3 варианта, как активировали бомбу.

Первый – мог быть поставлен таймер. Преступники, вероятно, знали за сколько минут приедет другая группа правоохранителей после первого взрыва.

Второй – кто-то мог арендовать квартиру рядом и следить, когда прибудет много полиции, чтобы последствия теракта были масштабные, и тогда вручную активировал.

Третий – преступники могли получить доступ к внешнему видеонаблюдению, которое есть в городе, и дистанционно организовать взрыв.

Человек, сидя в Чите или Воркуте (города России – 24 Канал), мог в режиме онлайн активировать бомбу и видеть все, что происходит,

– предположил Иван Ступак.

Кроме этого, по его словам, у правоохранителей есть теория, что преступник возвращается на место совершения преступления. Среди толпы на месте событий мог быть человек, который участвовал в подготовке теракта или был отдельно отправлен россиянами для мониторинга ситуации, чтобы доложить, как все прошло.

Правоохранители могут проверять людей, которые вызывают подозрения относительно возможной причастности к преступлению.

Что известно о теракте во Львове?